Trump'ın dağlarına kar yağdı: Kamala Harris bile bu kadarını beklemiyordu

ABD'nin 2024 başkanlık seçimlerine yönelik son anketler, beklenmedik bir tabloyu ortaya koyuyor. Iowa’da yapılan ve güvenilirliğiyle bilinen Selzer anketi, Demokrat aday Kamala Harris’in, Trump’a karşı üç puan farkla önde olduğunu gösterdi. Iowa, daha önce 2016 ve 2020 seçimlerinde Trump’ın güvenli bir eyaleti olarak görülüyordu. Ancak bu sonuçlar, eyaletteki kadın seçmenlerin desteğiyle Harris’in avantaj kazandığını ortaya koyuyor.

Bu gelişme, sadece Iowa’yı değil, tüm seçim sürecini etkileyebilir. Harris’in Iowa gibi güvenli sayılan bir eyalette bile yarışa dahil olması, özellikle Orta Batı’daki Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerde de Demokratlar için yeni bir umut yaratabilir. Selzer anketi, Harris’i Iowa’da %47 ile önde gösterirken, Trump %44 oy oranında kaldı. Eylül ayında yapılan bir ankette Trump, Harris’in dört puan önünde iken, Haziran ayındaki sonuçlarda ise Joe Biden’a karşı 18 puanlık bir avantaj sağlamıştı.

Federal Kürtaj Hakları, Kadınların Kararında Etkili Oldu

Ankete göre Harris’e yönelik desteğin özellikle kadın seçmenlerden gelmesi, kampanya stratejisinde kadınların önemini bir kez daha vurguluyor. Harris, kürtaj haklarının federal düzeyde kaldırılması sonrası kadın seçmenlere yönelik mesajlarını yoğunlaştırdı. Cumhuriyetçi eğilimli erkek seçmenlerle aradaki geniş cinsiyet farkına rağmen, kadınlardan gelen destek Harris’in pozisyonunu güçlendiriyor.

Önde gelen siyasi yorumcular ve anketçiler, bu sonuçlara şaşkınlıkla yaklaşıyor. Selzer & Co Başkanı J Ann Selzer, “Bunun geleceğini kimse tahmin edemezdi. Harris açıkça öne geçti” ifadeleriyle bu sürpriz sonucu değerlendirdi. Eski Barack Obama danışmanı David Axelrod ise, “Bu çarpıcı bir anket. Ann Selzer’ın tahmin gücüne güvenilir. Kadınlar bu yükselişe güç katıyor. Bu, ülke için bir işaret olabilir mi?” şeklinde yorum yaptı.

Seçim Tahminleri Karmaşıklaşıyor

Ancak Iowa’daki tüm anketler Harris lehine değil. Aynı gün yayımlanan Emerson anketi, Trump’ın Iowa’da Harris’in dokuz puan önünde olduğunu gösteriyor. ABD’nin en tanınmış anket uzmanlarından Nate Silver, Harris’in Iowa’yı kazanması durumunda, Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerde de güçlü bir destek kazanabileceğini öngörüyor. Yine de Silver, Harris’in galip geleceğine dair aceleci bir değerlendirmeden kaçınıyor ve temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Demokrat Parti destekçileri de Selzer anketinin sonuçlarını heyecanla karşılasa da seçimlerin henüz bitmediğinin bilincinde. Eski Demokrat aday Christopher Hale, “Selzer anketini kutlayın ama sonra işinize dönün. Kazanmak için çalışmamız gerekiyor” diyerek seçmenleri uyarıyor.