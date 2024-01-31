ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden faiz çağrısı

Kaynak: Bloomberght
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden faiz çağrısı
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Fed Başkanı Jerome Powell'ı bu yılın başında faiz oranlarını indirmeye davet etti.

Brown, yüksek faiz oranlarının küçük işletmelere zarar verdiğini ve birçok Amerikalı için ev sahibi olmayı ulaşılmaz hale getirdiğinin altını çizdi.

Brown, Powell'a 30 Ocak'ta yazdığı mektupta, "Kısıtlayıcı para politikasının artık enflasyonla mücadelede doğru araç olmadığı giderek daha açık hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalar, Fed yetkililerinin faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila 5,5 aralığında sabit tutması bekliyor.

Politika yapıcılar aralık ayında, medyan tahminlerine göre gösterge faiz oranlarını bu yıl yüzde 4,5 ila 4,75 aralığına düşürecekleri tahmininde bulunmuştu.

Ancak yetkililer son haftalarda faiz indiriminin yakın olduğu yönündeki piyasa beklentilerini yumuşattı.

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