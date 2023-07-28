ABD senatosu savunma sanayisi için rekor bütçeyi onayladı

ABD senatosu, 2024 yılı bütçesi kapsamında 886 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul etti.

ABD senatosu savunma sanayisi için rekor bütçeyi onayladı

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve savunma harcamaları politikalarını belirleyen 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) Tasarısı'nın kendi versiyonunu kabul etti.

ABD Senatosu, 2024 yılının NDAA Tasarısı'na ilişkin oylama yaptı. 886 milyar dolarlık söz konusu tasarı, Senato'da 11 "hayır" oyuna karşı 86 "evet" oyuyla kabul edildi.

Pentagon'un federal fonu nasıl kullanabileceğini yetkilendiren yasa tasarısıyla, ordu personeli ve Savunma Bakanlığının sivil personeline yüzde 5,2 oranında zam öngörülüyor.

Yasa tasarısı ayrıca, hipersonik füze ile dron teknolojisini geliştirmeye yönelik yatırımların yanı sıra, Çin ile rekabeti artırmaya yönelik tedbirler içeriyor.

Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senato'nun, askeri konutları da iyileştirecek, Virginia'daki inşaat projelerini destekleyecek ve güçlü bir NATO için yatırım yapmaya devam edecek bir savunma tasarısını kabul ettiğini görmekten çok mutluyuz!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısı, 15 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi'nde 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyuyla kabul edilmişti.

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