ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan alarmı

ABD Washington DC’de Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. ABD Kongre Polisi, bir 911 çağrısının ardından Senato Ofis Binaları’nda ve çevresinde silahlı bir kişi aradıklarını duyurdu. Polis, “Bölgeyi güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Lütfen bölgeye yaklaşmayın” çağrısında bulundu.

Polis, “Senato Binaları’nda olanlar, aktif bir saldırgan ihtimaline karşı bulundukları yerde kalmalıdır. Ancak henüz doğrulanmış bir silah sesi raporu almadık” diye de ekledi. Binanın tahliye edildiği bildirilirken, çok sayıda polis aracının Senato binasına doğru hareket ettiği videolar sosyal medyada yayıldı.

Kongre üyelerinin çoğu Ağustos tatilinde olduğu için binada olmadığı, az sayıda personelin de tahliye edildiği biliniyor.