ABD talep etti. Bakan Fidan'dan kritik görüşme

7 Ekim'de başlayan olaylar Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. İsrail-Hamas çatışması sonrası Türkiye'de birçok ülkeyle peş peşe temaslar kurdu.

KAYNAK: AA
ABD talep etti. Bakan Fidan'dan kritik görüşme

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebi ABD tarafından geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

ABD TALEP ETTİ

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.

NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

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