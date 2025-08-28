ABD tarifleri Hindistan ekonomisini sarsmaya devam ediyor

Hindistan'da endüstriyel üretim, Temmuz 2025'te yüzde 3,5 oranında genişledi. Bu oran, Haziran ayındaki yüzde 1,5'lik artışı geride bırakarak piyasa beklentilerini yüzde 2,1'in üzerine taşıdı. İstatistik ve Uygulama Programı Uygulama Bakanlığı verilerine göre, bu büyüme, Hindistan ekonomisinin güçlü ivmesini destekliyor ve ABD'nin Ağustos'taki agresif tariflerine rağmen direnç gösteriyor.

Büyümenin temel itici gücü imalat sektörü oldu. İmalat, Temmuz'da yüzde 5,4'lük artışla Haziran'daki yüzde 3,7'lik performansı aştı. Bu sektör, temel metaller, elektrikli ekipmanlar ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin üretimiyle öne çıktı. Temel metallerde yüzde 12,7, elektrikli ekipmanlarda yüzde 15,9 ve diğer mineral ürünlerde yüzde 9,5'lük katkılar kaydedildi. Bu veriler, imalatın Hindistan'ın endüstriyel yapısındaki ağırlığını ve küresel tedarik zincirlerinde artan rolünü yansıtıyor.

Elektrik üretimi de toparlanma sinyali verdi. Temmuz'da yüzde 0,6'lık büyüme, Haziran'daki yüzde 1,2'lik daralmadan kurtuldu. Bu iyileşme, artan enerji talebi ve altyapı yatırımlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Hindistan, yenilenebilir enerjiye geçişle elektrik sektörünü güçlendirmeye odaklanıyor; hükümetin 2030'a kadar 500 gigawatt kapasite hedefi, bu toparlanmayı destekliyor.

Madencilik sektörü ise zorluklar yaşadı. Temmuz'da yüzde 7,2'lik daralma, Haziran'daki yüzde 8,7'lik düşüşe kıyasla yumuşasa da devam etti. Monsoon yağmurları ve düşük talep, bu sektörün performansını sınırladı. Yine de, Nisan-Temmuz dönemi toplam endüstriyel üretimi yüzde 2,3 artarak, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 5,4'lük büyümeyi geride bıraktı.Bu veriler, Hindistan'ın endüstriyel sektörünün küresel belirsizliklere rağmen dirençli olduğunu gösteriyor.

İmalat ve elektrikteki canlanma, hükümetin "Make in India" girişimiyle uyumlu; bu politika, yerli üretimi teşvik ederek ithalata bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Ancak, ABD tarifleri gibi dış faktörler, ihracat odaklı sektörleri baskı altına alabilir.

BORSADA İKİNCİ GÜNLÜK DÜŞÜŞ: SENSEX ÜÇ HAFTALIK DİPTE

Hindistan borsaları, ABD'nin ek yüzde 25'lik tarif kararının etkisiyle baskı altında.

BSE Sensex endeksi, Perşembe günü yüzde 0,9 düşüşle 80.080,6 puanda kapandı. Bu seviye, 8 Ağustos'tan beri en düşük; kayıplar ikinci güne uzadı. Piyasalar, Çarşamba günü devreye giren tariflerin toplam yükünü yüzde 50'ye çıkardığını doğruladı.Tarifler, giyim, ayakkabı ve mücevher gibi Hint mallarını hedef alıyor. ABD yönetimi, Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle bu cezayı uyguladı; Hindistan, ucuz Rus petrolünün enerji güvenliği için kritik olduğunu savunuyor.

Yabancı fon çıkışları da moralleri bozdu; son dönemde milyarlarca dolarlık satışlar kaydedildi.Sektörel kayıplar yaygın: Otomotiv, bilişim teknolojileri (BT), hızlı tüketim malları (FMCG) ve metaller geriledi. HCL Tech, Tata Consultancy Services, Power Grid, Infosys, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Bharti Airtel ve ICICI Bank, yüzde 1 ila 3 arasında değer kaybetti. Bu şirketler, ABD pazarına bağımlı; tarifler, rekabet gücünü eritiyor.

Az sayıda kazanan öne çıktı: Titan, Larsen & Toubro ve Maruti, sınırlı yükseliş gösterdi. Titan'ın mücevher satışları iç talebe dayalıyken, Larsen & Toubro altyapı projelerinden destek aldı. Maruti ise iç pazardaki taleple ayakta kaldı.

Yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak ikinci çeyrek (Q2) GSYİH verilerini bekliyor. Piyasa beklentisi, büyümenin yüzde 6,6'ya yavaşlayacağı yönünde; birinci çeyrekteki yüzde 7,4'lük artıştan gerileme öngörülüyor. Bu yavaşlama, küresel ticaret gerilimleri ve iç talepteki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Hindistan Merkez Bankası, 2025-26 mali yılı için yüzde 6,5'lik büyüme tahmini koruyor; ancak tarifler, ihracatın yüzde 20'sini etkileyerek risk yaratıyor.

Hindistan-ABD ticaret hacmi, 2024'te 191 milyar dolara ulaştı; ABD, Hindistan'ın en büyük ihracat pazarı. Tarifler, tekstil, mücevher ve deri gibi sektörleri vuruyor; bunlar, milyonlarca istihdam sağlıyor. Hükümet, etkilenen sektörlere teşvik paketleri hazırlıyor; iç talebi canlandırmak için vergi indirimleri gündemde.

EKONOMİ POLİTİKALARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Hindistan ekonomisi, küresel fırtınalara rağmen direnç gösteriyor. Hükümet, "Atmanirbhar Bharat" (Kendi Kendine Yeterli Hindistan) vizyonuyla yerli üretimi teşvik ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, tüketimi destekliyor; enflasyonun düşük seyri, para politikasını esnetiyor. IMF, Hindistan'ı 2025 sonunda dördüncü büyük ekonomi olarak öngörüyor; büyüme, yüzde 6,5 civarında kalacak.

ABD tarifleri, kısa vadede baskı yaratsa da, Hindistan alternatif pazarlara yöneliyor: AB, Avustralya ve BAE ile anlaşmalar genişliyor. Uzun vadede, bu kriz, tedarik zincirlerini çeşitlendirme fırsatı sunuyor. Piyasalar, diplomatik müzakereleri izliyor; bir ticaret anlaşması, tarifleri hafifletebilir.Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi unvanını koruyor. Endüstriyel toparlanma ve borsa dalgalanmaları, dengeli bir büyüme için iç dinamiklere odaklanmayı zorunlu kılıyor.