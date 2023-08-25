ABD tarihinde bir ilk: Trump cezaevine teslim oldu, sabıka fotoğrafı çekildi

Eski ABD'nin Başkanı Donald Trump hakkında 4'üncü dava başlıyor.

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçiminin sonucunu değiştirmeye çalışmak ve bunun için kumpas kurmakla suçlanıyor.

TRUMP'IN SABIKA FOTOĞRAFI BASINLA PAYLAŞILDI

Trump'ın önceki 3 davasından farklı olarak ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Trump, Atlanta'da cezaevine teslim oldu, parmak izi alındı, sabıka fotoğrafı çekildi, fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Eski ABD Başkanı, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var" dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

98 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Trump'ın 6 Eylül'de mahkemeye giderek, iddianameyi dinlemesi bekleniyor.

Trump ve 18 yardımcısı, 2020 seçim yenilgisini Georgia’da yasa dışı bir şekilde tersine çevirmek için plan yapmakla suçlanıyor. 98 sayfalık iddianamede Trump dahil toplam 19 sanığa 41 başlıkta suçlamalar yöneltiliyor.

Sanıklar, devleti dolandırmak için komplo, hırsızlık içeren eylemler, yalancı şahitlik, yalan beyan gibi eylemlerle suçlanıyor. 19 sanık bir suç örgütü olarak tanımlanıyor.

ABD'de başkanlık seçimi Kasım 2024'te yapılacak. Partilerin başkan adaylarını belirleyeceği ön seçimler ise 2024 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek. Eski başkan Trump hakkında 2 federal 2 eyalet toplam 4 davanın duruşma tarihleri de yine 2024 yılının ocak ile mayıs arasında planlandı. Yani, hukuki sürecin kaçınılmaz olarak siyaseti etkileyeceği bu dönemde ülke, tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden birini yaşayacak.

AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları, bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı.

Diğerleri ise davaları "cadı avı" olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.

Savcı Fani Willis bir sonraki duruşma için 23 Ekim 2023 tarihini talep etti. Trump hakkında 4 davada toplam 715 yıl hapis cezası istenecek.