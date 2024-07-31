ABD tavrını açıkladı. Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD tavrını açıkladı. Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD’den ilk açıklama geldi.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Rusya ve Türkiye’nin açıklamasının ardından Beyaz Saray’da tavrını ortaya koydu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin Haniye'nin ölümünün ardından açıklama yaptı.

Savunma Bakanı İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı.

Austin, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini de ekledi.

ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Ayrıca İran devlet televizyonu Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğünü aktardı.

TÜRKİYE NE DEDİ?

Haniye'nin suikastini "Alçakça bir suikast" olarak yorumlayan Dışişleri Bakanlığı “Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Devamında ise "Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.” denildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "Haniye suikastı, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir." açıklamasında bulundu.

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