﻿ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı Kevin McCarthy oldu

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri sona erdi.

Oylamanın 4'üncü gününde Washington saatiyle 22.00'de başlayıp gece yarısından yarım saat sonra belli olduğu için ertesi güne kadar uzayan oylamanın 15. turunda, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 216 oyla meclis başkanı seçildi.

Birinci turdan itibaren Demokratlar adayları Hakeem Jeffries'e 212 oy verirken çoğunluktaki Cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle McCarthy, başkan seçilmesi için gerekli çoğunluğu bir türlü sağlayamadı.

Benzer bir durum, Amerikan tarihinde en son 100 yıl önce yaşanmıştı.

15. turda sayıları 6'ya düşen muhalif Cumhuriyetçilerin pozisyon değiştirerek boş oy atması, matematiksel olarak, 216 oyla toplam oy kullananlar arasında salt çoğunluğu yakalayan McCarthy'nin ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi yeni Başkanı seçilmesini sağladı.

Pazartesi günü eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, kürsünün tokmağını McCarthy'e teslim etmesi bekleniyor. Daha sonra milletvekilleri yemin ederek yasama faaliyetlerine başlayabilecek. (AA)