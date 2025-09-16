ABD teröristleri maaşa bağladı: PKK/YPG’ye para ve silah yağdıracaklar

ABD Savaş Bakanlığı’nın 2026 bütçesinde, ana omurgasını PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin oluşturduğu SDG’ye yüklü destek çıktı.

Bütçe teklifinde, yüzlerce TIR dolusu silah verdiği, eğitip donattığı teröristlere 130 milyon dolar yardım gönderilmesi öngörüldü.

Irak’ın kuzeyindeki peşmergeye de 61 milyon dolar gönderileceği belirtildi.

Trump’ın ‘general’ dediği PKK’lı Mazlum Abdi’nin yönettiği SDG’ye verilecek desteğin ana kalemini teröristlere ödenecek maaş ödemesi oluşturdu. Teröristlere ödenecek maaş bütçesi 65 milyon doları bulurken harcanacak paranın 15,6 milyon doları ise eğitim ve silah için kullanılacak. Öte yandan lojistik destek için 32,4 milyon dolarlık kaynak aktarılacak.

ABD’nin Irak’ın kuzeyindeki peşmergelere ayırdığı para ise şöyle:

1.8 milyon dolar silah.

5.3 milyon dolar mühimmat.

27.5 milyon dolar askeri araç alımı.

17.1 milyon dolar üniforma ve diğer ekipman.