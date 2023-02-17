ABD iki kripto para geliştiricisini dolandırıcılıkla suçladı

BBC'nin haberine göre, geçen yılki çöküşün ardından yatırımcılara 40 milyar dolardan fazlaya mal olan "Terra Luna" ve "TerraUSD" isimli kripto para birimlerini piyasaya süren Singapur merkezli Terraform Labs ve Güney Koreli Kwon'a yönelik suçlamalarda gelişme yaşandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, "Terraform ve Do Kwon'un en başta LUNA ve TerraUSD olmak üzere bir dizi kripto varlık menkul kıymeti için gereken tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamayı topluma yapmadığını iddia ediyoruz." dedi.

Gensler, Terraform ve Kwon'un yatırımcıların nazarında güven oluşturmak için yanlış ve yanıltıcı beyanlarla dolandırıcılık yaptığını söyledi.

Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlayan Komisyon, Kwon ve Terraform'un defalarca kripto para birimlerinin değerinin artacağını iddia ederek yatırımcıları TerraUSD'nin istikrarı konusunda yanılttığını savundu.

Kwon ve Terraform Labs, BBC'nin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

YATIRIMCILAR, 42 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetti.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti. (AA)