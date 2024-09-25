ABD tüketici güven endeksi çakıldı

Amerikalıların ekonomik koşullar ve işgücü piyasası konusundaki endişeleri artarken, tüketici güveni Eylül ayında son üç yılın en sert düşüşünü yaşadı. Conference Board’un Salı günü açıkladığı verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında 105,6 olan yukarı yönlü revize edilmiş değerden 98,7’ye düştü.

Conference Board baş ekonomisti Dana Peterson, “Eylül ayındaki düşüş Ağustos 2021’den bu yana en büyüğüydü ve Endeksin beş bileşeni de kötüleşti,” dedi. “Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmeleri olumsuza dönerken, mevcut işgücü piyasası durumuna ilişkin görüşler daha da yumuşadı.” Peterson ayrıca, tüketicilerin gelecekteki işgücü piyasası koşulları konusunda daha kötümser olduğunu ve gelecekteki iş koşulları ve gelir konusunda daha az olumlu olduklarını belirtti.

ENDEKSLER GERİLEDİ

Tüketicilerin iş ve işgücü piyasasına ilişkin mevcut değerlendirmesini ölçen Mevcut Durum Endeksi, bu ay 10 puandan fazla düşüşle 124,3’e geriledi. Katılımcıların kısa vadeli beklentilerini temel alan Beklentiler Endeksi ise 4,6 puan düşüşle 81,7’ye düştü. Conference Board, Beklenti Endeksi’nin 80’in altına düşmesinin genellikle resesyon sinyali olduğunu kaydetti.

Raporda, tüketicilerin iş koşullarına ilişkin mevcut görüşlerinin bu ay olumsuzlaştığı ve işgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerinin kötüleştiği belirtildi. Ağustos ayında enflasyonun son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, tüketicilerin ortalama 12 aylık enflasyon beklentileri bu ay %5,2’ye tırmandı. Conference Board, katılımcıların yazılı yorumlarında çoğunlukla enflasyon ve fiyatlara değindiğini bildirdi.