ABD-Türkiye arasındaki 23 milyar dolarlık F-16 sözleşmesi azaltıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD-Türkiye arasındaki 23 milyar dolarlık F-16 sözleşmesi azaltıldı

ABD ve Türkiye arasında, F-16 savaş uçakları için planlanan 23 milyar dolarlık satış anlaşması, belirli düzeyde azaltıldı.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 jetleri için 23 milyar dolarlık anlaşmada azaltmaya gidildi. Türkiye ile ABD arasındaki 23 milyar dolarlık F-16 sözleşmesinde küçülmeye gidildi. Türkiye, bazı parçaları ABD ile Türkiye'nin F-16 savaş jetleri konusunda yürüttüğü 23 milyar dolarlık anlaşma, bazı revizyonlar sonucu yeniden şekillendiriliyor. İki ülke arasında devam eden müzakerelerde, Türkiye'nin anlaşmanın bazı bölümlerinde yerli üretim yapabilmesi için ofset anlaşmaları gündeme geldi.

2021 yılından itibaren süregelen 40 adet F-16 jeti temini ve filonun modernizasyonu çalışmaları, Milli Savunma Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre devam ediyor. ABD ile yapılan son görüşmelerde, satış sürecinin NATO zirvesinde de ele alınacağı belirtildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Sözleşmeler imzalandın detayları üzerinde heyetlerimiz arasında görüşmeler sürmekte olup, bu karmaşık süreçteki teknik detaylar da zirvede tartışılacak. Alınacak kararlar doğrultusunda kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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