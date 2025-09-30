ABD, Türkiye’ye düşmanlarına uyguladığı yaptırımlarda ısrarlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, altı yıl aradan sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin en kritik başlıklarından biri Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımları oldu. CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruya yanıt veren Trump, "CAATSA yaptırımları kalkabilir. Türkiye ile çok iş yapıyoruz" dedi. Ancak görüşmelerin ardından somut bir gelişme olmadı.

Bu yasa ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması iki ülke ilişkileri açısından şu soruları gündeme getirdi:

Türkiye ve ABD ikisi de NATO ittifakının üyesi. Aynı ittifakın üyeleri birbirine yaptırım uygularsa buna ittifak denir mi?

Yarın Türkiye saldırıya uğrarsa NATO yardıma gelir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,Türkiye’ye çok ağır yaptırımlar uygulayan ve düşman yerine koyan ABD'ye bu yaptırımlar kaldırılmadan gitmesi uygun muydu?

Bu yaptırımı sebebiyle ABD KAAN uçak motoru vermiyor. Niye yapımına ortak olduğumuz yıllar önce 1,5 milyar dolar nakit para verdiğimiz F35 uçaklarını veya verdiğimiz 1,5 milyar doları geri alamıyoruz?

ABD, bu yaptırımı uygulamadan çok önce, Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore'yi Amerikan ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden ulus devletler olarak tanımlıyordu. Ancak ABD hasımlarına yaptırım uygulamak üzere bir çerçeve yasa olan CAATSA yasası, hasım olarak Çin'i zikretmeyip sadece Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları içeriyor.

CAATSA'nın ikincil yaptırımları ilk kez bir NATO müttefiki olan Türkiye’ye uygulandı.Bu yasa sadece Türkiye için değil başta Almanya ve Avusturya olmak üzere Rusya ile enerji boru hatları konusunda iş birliği yapan Avrupa ülkeleri için de risk teşkil ediyor. 2 Ağustos 2017'de Kongrede kabul edilen CAATSA'da "ikincil yaptırımlar" olarak da anılan bu yaptırımlar şöyle sıralanıyor:

“1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre ABD Başkanı, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.