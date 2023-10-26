ABD üsleri Suriye’de saldırıya uğradı

Suriye’nin Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin bulunduğu Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırıldı.

KAYNAK: AA
ABD üsleri Suriye’de saldırıya uğradı

Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadı. ABD, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Roketler üs çevresine düştü

Olay, Deyrizor’un kuzeyindeki Koniko gaz sahasında meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, ABD ordusunun askeri üssü çevresine, kimliği belirsiz kişiler tarafından karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı düzenlendi. Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı öğrenildi.

ABD helikopter ve İHA’larla uçuş yaptı

Saldırının ardından ABD’ye ait helikopter ve insansız hava araçları (İHA) bölgede uçuş yaptı. ABD, gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Suriye’de son 4 günde ABD üslerine yönelik saldırıların sayısı 16’ya yükseldi.

İran destekli gruplar saldırıyor

Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırıların arkasında İran destekli grupların olduğu iddia ediliyor. Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırılar düzenleniyor.

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