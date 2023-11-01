ABD ve AB’ye verilecek ders

Türkiye, ABD’nin Suriye’de devletçiğe dönüştürdüğü PKK/PYD terör örgütüne operasyon yapacağını 2020’den bugüne sürekli dile getirdi. Ancak 2023 Kasım’ına gelinmesine rağmen, ABD’nin karşı çıkması nedeniyle henüz operasyon yapılamadı. Geniş kapsamlı operasyon yerine, nokta operasyonlarıyla terör örgütüne karşı mücadele sürüyor.

Terör örgütü tehdidi gün geçtikçe büyüdü ve örgütün düzenli orduya dönüşme adımları hızlandı. 17 Mart 2023’te, terör örgütünün helikoptere sahip olduğu ortaya çıktı. Millî Savunma Bakanı Akar: “PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım.” açıklamasını yaptı. (1)

Bu gelişme, tehdidin büyüklüğünün ne denli ciddi olduğunu gösteriyordu. PKK terör örgütünün helikopteri varsa, ABD'nin haberi vardır ve uçuş bilgilerini ABD biliyordur. Çünkü, PKK'ya havacılık eğitimini ABD ve Fransa veriyordu.

PKK terör örgütüne helikopter verildiğinin ortaya çıkmasından 15 gün sonra, ABD’nin hedefi olan Finlandiya’nın NATO üyeliği 31 Mart 2023’te TBMM’de onaylandı. Oysa, bir tepki olarak onaylama süreci askıya alınabilirdi.

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4 Ekim 2023’te ABD, Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne operasyon düzenleyen Türkiye’ye ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) düşürdü. ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türkiye'ye ait bir SİHA’yı düşürdüklerini açıkladı. Pentagon sözcüsü, potansiyel tehdit olarak görülen SİHA'yı meşru müdafaa amacıyla düşürdüklerini söyledi. (2)

NATO üyesi bir ülke, NATO üyesi olan Türkiye’nin hava aracını uyarı bile yapmadan düşürdü. PKK’ya ağır silah veren, Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD’nin, Türkiye'ye doğrudan savaş açmadığı kaldı.

Yine ABD’nin hedefi olan İsveç’in NATO üyeliği gündemde... İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

İsrail’in insanlık ve savaş suçu işleyerek Filistinli sivillere saldırı yaptığı bu aşamada, İsveç’in NATO üyeliği onaylanmamalı…

Türkiye’nin SİHA’sını düşmanca bir tutumla düşüren ABD’yi mutlu edecek bu adım atılmamalı…

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini de onaylamamalıydı…

NATO, PYD'yi terör örgütü listesine almadan; ABD, PKK/PYD'ye desteği kesmeden; ABD, Türkiye’nin PKK/PYD’ye operasyon düzenlemesine yeşil ışık yakmadan; parası ödenen F-35 savaş uçağını Türkiye’ye vermeden Finlandiya’ya evet denilmemeliydi.

Sıra İsveç’in NATO üyeliğinde… Bu koşullar yerine getirilmeden İsveç’in NATO üyeliği onaylanmamalı…

ABD’ye ve NATO’ya rağmen, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı zaferle sonuçlandıran bu Türkiye’dir…

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Esad’ın, Kaddafi’nin ve Saddam rejiminin devrilmesi, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki stratejik hedefleriydi. Irak kuzeyindeki Kürt bölgesini, Suriye’nin kuzeyinde oluşacak PYD/PKK bölgesine bağlayarak, Doğu Akdeniz’e kadar uzanan Terör Koridoru; ABD ve İsrail’in projesidir. Türkiye, bu projeden en olumsuz etkilenen komşu ülke konumundadır.

1990’larda, “Bir Koyup Üç Alma” hayaliyle, “Çekiç Güç” oluşturularak Kuzey Irak’ta Kürt devletçiğinin kurulması ve PKK terör örgütünün güçlenmesi sağlanmıştı.

ABD, Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için bölge savaşını İsrail’le HAMAS üzerinden başlattı.

ABD’nin Orta Doğu’yu değiştirme savaşında;

-Türkiye, bir göçmenin geçişine bile imkân vermeyecek şekilde sınırlarda güvenlik önlemlerini artırmalı,

-AB ile imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” iptal edilerek Türkiye’de bulunan sığınmacıların istedikleri ülkelere gitme yolu açılmalıdır.

Uzatmalı bir savaş stratejisi izleyen ABD ve AB’ye verilecek en iyi cevap budur…

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Kaynakça:

https://www.takvim.com.tr/guncel/2023/03/19/duhokta-dusen-teror-helikopteri-ile-ilgili-flas-detaylar-pkk-elebaslarindan-mazlum-kobaninin-yegeni-servan-kobani-de-oldu (Erişim, 20 Mart 2023, 23.35).

[1]https://tr.euronews.com/2023/10/05/abd-f-16si-suriyede-turk-insansiz-hava-aracini-dusurdu (31 Ekim 2023, 12.25).