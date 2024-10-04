Sırada İran ve sonra Türkiye

3 Ocak 2020

ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak’ta öldürdü. İran bunun üzerine, 8 Ocak 2020’de ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu noktalara 22 füze attı. ABD, üslerin saldırı öncesinde boşaltıldığını ve kimsenin zarar görmediğini açıkladı. Başkan Trump, "Bizi aradılar ve dediler ki, 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmak zorundayız çünkü kendimize saygımız var'. Bunu anlıyordum. Onları vurmuştuk ve bir şeyler yapmaları gerekiyordu" dedi.

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7 Ekim 2023

HAMAS, İsrail’e geniş kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail ve ABD, HAMAS’ın bu saldırısını bulunmaz bir fırsat olarak gördü ve meşru müdafaa zeminine çekti. Ardından, İsrail uluslararası hukuka aykırı ve insanlık suçlarıyla dolu yıkıcı saldırılarına başladı. İsrail’in hedefi sadece Gazze değildi elbette… İsrail Başbakanı Netanyahu hedeflerini şöyle açıkladı: “Bu uzun bir savaştır, Orta Doğu’yu şekillendireceğiz.” ABD Başkanı Biden da benzer açıklamalar yaptı. İsrail’in, Filistin ve Gazze üzerinden başlattığı savaş suçlarıyla dolu saldırı, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu yeniden şekillendirmeleri için sadece bir halkaydı…

7 Ekim 2023, Orta Doğu’nun 11 Eylül’üydü ve işaret fişeği atılmıştı…

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1 Nisan 2024

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafız’ından iki general, toplam yedi İranlı yetkili öldü.

13 Nisan 2024

İran, Şam’daki konsolosluk saldırısına yanıt olarak, tarihinde ilk kez doğrudan İsrail’i hedef alan 300’den fazla silahlı hava aracı, füze ve roketle saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, sadece bir yaralı olduğu belirtildi. İran tarafı saldırı bilgisinin 72 saat önce ABD’ye bildirildiğini açıkladı. ABD, dolayısıyla İsrail’e koordine edilmiş bir saldırıydı.

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19 Mayıs 2024

İran’da helikopter düştü. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz İmamı Ayetullah Ali Haşimi ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti yaşamını kaybetti. Ülkenin iki numaralı yetkilisi, 40 yaşındaki eski helikoptere bindirilmişti.

31 Temmuz 2024

HAMAS lideri Haniye, İran başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu alanda Ordu misafirhanesinde öldürüldü.

İsrail, Gazze’yi harabeye çevirdi. HAMAS’ın gücünü zayıflattı.

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Ve sırada Lübnan…

27 Eylül 2024

HİZBULLAH lideri Nasrallah, 27 Eylül 2024’te Lübnan’da öldürüldü.

1 Ekim 2024

İran, İsrail'e 200 civarında balistik füze saldırısı düzenledi.

İran’ın saldırı öncesi ABD'ye bilgi verdiği iddia edildi. Füzelerin bir bölümü, iki askerî üsse isabet etti. İran Devrim Muhafızları: “İsrail misillemede bulunursa karşılığı daha yıkıcı ve harap edici olur” açıklamasını yaptı. İsrail, çok sert karşılık verileceğini açıkladı. Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek” dedi. Füzelerin etkisiz duruma getirilmesinde, Malatya Kürecik radarının önemli etkisi var. Kürecik, NATO radarıdır, ancak ABD (İngiltere, Almanya, Fransa) anında bilgileri İsrail'e iletir.

İsrail demek, ABD ve İngiltere demek. ABD para, silah, mühimmat dâhil her türlü desteği İsrail'e vermeyi sürdürecektir.

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Ve yıl 2001, 11 Eylül sonrası… Yer ABD Pentagon… Çok gizli belgede şu yazıyordu: “Beş yıl içerisinde Irak’la başlayan sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan’la devam edip İran’la bitecek yedi ülkeyi dağıtacağız.” Altı ülke, dağıtıldı. Kalan yedinci ülke İran. ABD’nin meşhur “Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi”yle uyumlu. “Büyük İsrail Projesi”yle uyumlu.

İsrail, Lübnan’ın güneyini işgal ettikten sonra, güney Suriye’yi işgal edecek. Ardından İran… İran’dan sonra, sıradaki ülke Türkiye…

5 Kasım 2024 ABD Başkanlık seçimi sonrası, hedef artık İran'dır. Ancak İran'ın daha şiddetli saldırısı olursa seçim öncesi İsrail, İran'la savaşa tutuşabilir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya İsrail'in yanında aktif saldırılara katılırlar. İran'da protestolar, sokak hareketleri, terör eylemleri başlatılır.

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Türkiye çok rahat. Sığınmacıları/göçmenleri gönderme konusunda tek adım yok. Teğmenlerin yemini ve Yeni Anayasa çok daha önemli!.. Türkiye normalini kaybetti. Normal, tehdit oldu; tehdit, normal oldu. Büyük Orta Doğu Projesi için taşlar döşendi. Suriye’de PKK/PYD terör örgütü devletçiği kuruldu. El Kaide-IŞİD terör örgütlerinin yuvalandığı, Hatay'la 130 km sınırı bulunan Suriye İdlib, Küçük Afganistan'a dönüştürüldü. Ve Türkiye, dünyanın en fazla göçmenini barındıran ülke konumunda. Ama teğmenler ve Yeni Anayasa çok daha önemli…

Türkiye, sığınmacı/göçmenleri göndermeli, iç cepheyi güçlendirmeli, ekonomisini düzeltmeli ve kahraman teğmenleri ödüllendirmeli…