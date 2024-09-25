ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde popüler ! Taşıyıcı annede ölüm tehlikesi

Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok zenginin bebeğini karnında taşıyan “taşıyıcı anneler”in hamilelikte ölümcül komplikasyonlar yaşama olasılığının yüksek olduğu belirlendi.

800 BİNDEN FAZLA GEBELİK VERİLERİ İNCELENDİ

Bir çiftin embriyolarının, bebeği taşıyacak başka bir kadının rahmine yerleştirilmesi anlamına gelen taşıyıcı annelik, tıbbi gelişmelerle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde popüler oldu. Ancak başkalarının çocuğunu taşıyıp doğuran kadınların, kendi çocuklarını doğuranlara göre hamilelik sırasında ölümcül komplikasyonlar yaşama risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Kanada’daki Queen’s Üniversitesi’nden uzmanlar, 800 binden fazla gebelik verilerini inceledi. Araştırmacılar, taşıyıcı annelerin yüksek tansiyona, mide bulantısına, kusmaya neden olan ve ölüm riski bulunan preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi.

ERKEN DOĞUM RİSKİ YÜKSEK

Araştırmada, doğum sırasında veya sonrasında yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarının yaşanma oranı taşıyıcı annelerde yüzde 8, kendi bebeğini taşıyan annelerde ise yüzde 2 olarak tespit edildi. Akademisyenler taşıyıcı anneliğin ileri yaşlarda kalp hastalığı ve felç riski de yarattığını bildirirken araştırmanın ortak yazarı olan Dr. Maria Velez, “Taşıyıcı annelerin bu sağlık risklerini göz önünde bulundurması lazım. Sağlık elemanları da hem bu yöntemi isteyenleri hem de taşıyıcı anneleri riskler konusunda bilgilendirmeli. Ayrıca taşıyıcı annelerin erken doğum yapma riski de daha yüksek” dedi.

TAŞIMA BEDELİ 6.8 MİLYON TL

Genel olarak taşıyıcı annelik buna izin veren ülkelerde de çok yaygın değil. Bunun nedeni, taşıyıcı anneliğin faturasının yüksek olması. American Surrogacy’ye göre taşıyıcı anneliğin maliyeti 200 bin doları (6.8 milyon TL) aşıyor, bu fiyat da yöntemi daha çok zenginlerin tercihi haline getiriyor.

BİRÇOK ÜNLÜ BAŞVURDU

Nicole Kidman, Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell dahil ABD’li ve İngiliz birçok ünlünün taşıyıcı anneler aracılığıyla çocuk sahibi olduğu biliniyor. Bu yöntemi talep eden çiftlerin yumurtalarıyla spermlerinin laboratuvarda döllenmesiyle oluşan embriyolar, taşıyıcı annelerin rahmine yerleştiriliyor. Doğumla birlikte bebek taşıyıcı anneden alınıp faturayı ödeyenlere veriliyor.

TÜRKİYE’DE KANUNEN YASAK

Birçok nedenle ihtiyaç duyulan taşıyıcı annelik, Türkiye’de kanunen yasak. Bu nedenle Türkiye’den bazı kişilerin de yurt dışına giderek uygulamadan faydalandığı ve taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği çocuğuyla yurda döndüğü konuşuluyor. Yöntemin en fazla uygulandığı ABD’de taşıyıcı annelik bazı eyaletlerde tamamen yasalken bazı eyaletlerde kısıtlamalar ve yasaklar var. İngiltere ve Portekiz’de sınırlamalarla uygulanırken en az kısıtlamanın Ukrayna ve Rusya’da olduğu bildirildi.