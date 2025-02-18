ABD ve Çin etkisi bakır fiyatlarını dibe çekmeye devam ediyor

Bakır vadeli işlemleri, salı günü libre başına 4,6 doların altına düşerek son dönemdeki kayıplarını sürdürdü. ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının, Rus bakırının Batı pazarına geri dönmesine yol açabileceği endişeleri fiyatları baskıladı. Daha önce Batı ülkeleri, Ukrayna işgali nedeniyle Rus metallerine yaptırım uygulayarak ithalatı yasaklamıştı.

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Öte yandan, ABD’de bakır ithalatına yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili endişeler de hafifledi. Eski Başkan Donald Trump, alüminyum ve çelik için açıklanan gümrük vergilerinin bakıra uygulanmasının daha uzun süreceğini belirtti. Bu açıklama, piyasada bakıra yönelik ek vergilerin yakın vadede devreye girmeyeceği beklentisini doğurdu.

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Çin’de ise yetkililer, sanayide aşırı kapasiteyi önlemek için bakır ergitme tesislerine kısıtlama getirdi. Aşırı üretim nedeniyle ithalat yükselirken stoklar azalmaya devam ediyor. Ancak ergitme tesisleri, düşük fiyatlar nedeniyle kâr marjlarını korumakta zorlanıyor.