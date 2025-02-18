ABD ve Çin etkisi bakır fiyatlarını dibe çekmeye devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve Çin etkisi bakır fiyatlarını dibe çekmeye devam ediyor

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları ve Çin’deki aşırı üretim sınırlamaları bakır fiyatlarını aşağı çekti. ABD’de bakıra yönelik yeni gümrük vergilerinin ertelenmesi ve Rusya’nın batı pazarına dönüş ihtimali fiyatlarda ek baskı oluşturuyor.

Bakır vadeli işlemleri, salı günü libre başına 4,6 doların altına düşerek son dönemdeki kayıplarını sürdürdü. ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının, Rus bakırının Batı pazarına geri dönmesine yol açabileceği endişeleri fiyatları baskıladı. Daha önce Batı ülkeleri, Ukrayna işgali nedeniyle Rus metallerine yaptırım uygulayarak ithalatı yasaklamıştı.

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Öte yandan, ABD’de bakır ithalatına yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili endişeler de hafifledi. Eski Başkan Donald Trump, alüminyum ve çelik için açıklanan gümrük vergilerinin bakıra uygulanmasının daha uzun süreceğini belirtti. Bu açıklama, piyasada bakıra yönelik ek vergilerin yakın vadede devreye girmeyeceği beklentisini doğurdu.

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Çin’de ise yetkililer, sanayide aşırı kapasiteyi önlemek için bakır ergitme tesislerine kısıtlama getirdi. Aşırı üretim nedeniyle ithalat yükselirken stoklar azalmaya devam ediyor. Ancak ergitme tesisleri, düşük fiyatlar nedeniyle kâr marjlarını korumakta zorlanıyor.

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