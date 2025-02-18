Gümüş fiyatlarında yatay seyir sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Gümüş fiyatlarında yatay seyir sürüyor

Gümüş fiyatları, küresel ticaret belirsizlikleri nedeniyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 32,4 dolar seviyesinde sabit kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın misilleme tarifeleri açıklaması ve Ukrayna savaşına dair diplomatik çabalar, piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Gümüş fiyatları, son iki haftadır 32,4 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ithalatına vergi uygulayan ülkelere misilleme tarifeleri getireceğini açıklaması, küresel ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırdı. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönlendiriyor.

Diğer yandan, ABD’nin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik girişimleri, güvenli liman talebini azaltabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Eğer bu çabalar başarıya ulaşırsa, gümüş gibi değerli metallerin cazibesi bir miktar azalabilir.

Gümüşte belirsizlik rüzgarlarıGümüşte belirsizlik rüzgarları

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Geçtiğimiz hafta gümüş, üç ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekti. Bunun başlıca sebeplerinden biri, elektrikli araç üretimi ve sanayi sektöründeki gümüş talebinin artmasıydı. Elektrifikasyon ve imalat sanayisinde yaşanan genişleme, fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Özellikle Çin’in 2024 yılında 357 gigavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi eklemesi, gümüş talebini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan gümüş, bu sektördeki büyüme sayesinde uzun vadede güçlü bir destek bulabilir.

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