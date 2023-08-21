ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı başladı

ABD ve Güney Kore, bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlarken, Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı başladı

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle Kore Yarımadası'nda güvenlik endişeleri artarken, ABD ve Güney Kore’den kritik bir savunma adımı geldi.

ABD ve Güney Kore’nin ortak olarak düzenlediği bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı bugün başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 11 gün sürecek olan tatbikat kapsamında, topyekun savaş senaryosu çerçevesinde 30 farklı saha eğitiminin yapılacağı öğrenildi.

Tatbikata, Güney Koreli ve ABD'li askeri personelin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı'na bağlı Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland askeri personeli de katılacak.

YOON'DAN GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu ABD'de yapılan üçlü ABD-Japonya-Güney Kore liderler zirvesine atıfta bulunarak, "Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditleri ne kadar büyük olursa, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü güvenlik iş birliği o kadar güçlü hale gelecektir" dedi. Yoon, "Bu üçlü iş birliği Kuzey Kore'nin provokasyon riskini azaltacak ve güvenliğimizi daha da geliştirecektir" şeklinde konuştu.

KİM JONG-UN SEYİR FÜZESİ TATBİKATINI İZLEDİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise Kore Halk Ordusu (KPA) 2. Yüzey Gemisi Filosu'nu denetledi. Kim, 661 numaralı devriye gemisine binerek stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatını izlerken, "Güçlü savaş gemilerinin inşası ve gemi üstü ve sualtı silah sistemlerinin geliştirilmesi" ve "Deniz silah sistemlerinin modernizasyonuna" desteğini belirtti. Kim, deniz kuvvetlerinin tüm birimlerinin "fiili savaş kabiliyetini" istikrarlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin bu son adımı, ABD ve Güney Kore'nin bölge başlattığı ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak yorumlandı.

Öne Çıkanlar
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir?
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı
Pirincin başkentinde çevre katliamı Güncel
Pirincin başkentinde çevre katliamı
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek Güncel
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun Dünya
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı Güncel
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı Güncel
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı