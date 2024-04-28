Muş'ta görülen insan şeklindeki uçan cisim yandaki ilde görüldü

Kaynak: İHA
Muş'ta görülen insan şeklindeki uçan cisim yandaki ilde görüldü
Muş’ta dün görülen insan şeklindeki uçan cisim bu sefer de yan şehir Elazığ’da ortaya çıktı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında gökyüzünde insan siluetini andıran garip bir cisim görüldü.

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Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen ve insan siluetini andıran cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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O anlar vatandaşları tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan ise şaşkınlığını gizleyemedi.

DÜN MUŞ’TA DA GÖRÜLDÜ

Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında da görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kayıt altına alınmıştı.

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Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi henüz yokken Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını söylemişti.

mus2.webpAkşam 17.00 civarında merada hayvanlarını otlatırken havada hareket eden insan şeklinde siyah bir cisim gördüğün belirten çoban bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektiğini ifade etmişti.

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