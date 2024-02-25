ABD ve İngiltere 18 Husi hedefini vurdu

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilere ait yer altı silah depoları, hava savunma sistemleri, insansız hava aracı sistemleri, radarlar ve bir helikopterin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin Kızıldeniz'de masum canlara ve küresel ticarete yönelik tehdidini azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Saldırıların Avustralya, Bahreyn, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle yapıldığı aktarıldı.