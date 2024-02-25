ABD ve İngiltere 18 Husi hedefini vurdu

Kaynak: AA
ABD ve İngiltere 18 Husi hedefini vurdu
ABD ve İngiltere, müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde Husilere ait 18 hedefi vurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilere ait yer altı silah depoları, hava savunma sistemleri, insansız hava aracı sistemleri, radarlar ve bir helikopterin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin Kızıldeniz'de masum canlara ve küresel ticarete yönelik tehdidini azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Saldırıların Avustralya, Bahreyn, Danimarka, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle yapıldığı aktarıldı.

Son Haberler
Özgür Demirtaş’tan ‘Tansu Çiller’ yorumu. Önce yazdı sonra sildi Gündem
Özgür Demirtaş’tan ‘Tansu Çiller’ yorumu. Önce yazdı sonra sildi
Turgut Altınok'tan 4 yıldır aynı kişiye giden 'et ihalesi' savunması: En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor Gündem
Turgut Altınok'tan 4 yıldır aynı kişiye giden 'et ihalesi' savunması: En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem Gündem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
MHP’li vekilden AKP’ye açık tehdit Üç hilale dokunacak eli kırmayız, kopartırız Gündem
MHP’li vekilden AKP’ye açık tehdit Üç hilale dokunacak eli kırmayız, kopartırız
Rus muhalif lider Navalny’nin cenazesi annesine teslim edildi Dünya
Rus muhalif lider Navalny’nin cenazesi annesine teslim edildi
Emekli yurttaşın Murat Kurum’a yanıtı gündem oldu: Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok, utanıyorum insanlardan Gündem
Emekli yurttaşın Murat Kurum’a yanıtı gündem oldu: Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok, utanıyorum insanlardan