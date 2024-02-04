ABD ve İngiltere’den Yemen’e hava saldırısı

Kaynak: AA
ABD ve İngiltere’den Yemen’e hava saldırısı
Yemen’de bulunan Husi güçlerinin yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere’nin, Yemen’in Taiz kentindeki iletişim ağlarına saldırdığını belirtildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD-İngiliz savaş uçaklarının, 11 saldırıyla Taiz kentindeki iletişim ağlarını hedef aldığı aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depolarının, füze sistemlerinin ve rampalarının, hava sistemlerinin ve radarların hedef alındığını açıklamıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan Husilere ait 6 gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
İran’dan ABD ve İngiltere’ye Yemen tepkisi
İran’dan ABD ve İngiltere’ye Yemen tepkisi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu
Milyonlarca emekli o tarihte 2 maaş birden alacak! Ekonomi
Milyonlarca emekli o tarihte 2 maaş birden alacak!
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı Gündem
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı Gündem
Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı
Camiye yardım için para toplayıp kaçtı Gündem
Camiye yardım için para toplayıp kaçtı
Bunun sayesinde aknelerinizden tamamen kurtulun Sağlık
Bunun sayesinde aknelerinizden tamamen kurtulun
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür Spor
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür