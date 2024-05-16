ABD ve Japonya füze anlaşmasını imzaladı. Çin için çember daralıyor

ABD ve Japonya Savunma Bakanlıkları arasında dün imzalanan anlaşma, iki ülkenin Ağustos ayından beri gerçekleştirdikleri bir dizi toplantının sonuç ürünü olarak kabul ediliyor.

Bilindiği üzere bu yılın başından itibaren hem Çin hem de Rusya, ses hızının beş katına ulaşabilen ve seyir füzesi gibi uçuş sırasında manevra yapabilme özelliğine sahip yeni hipersonik silahlarını konuşlandırmaya başlamıştı. Kuzey Kore de geçtiğimiz günlerde, ülkenin otokratik lideri Kim Jong Un tarafından denetlenen yeni bir tür orta hipersonik füzesini test etmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, Mart ayında Batı Pasifik'te ilk hipersonik füze testini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre ABD Füze Savunma Ajansı, hipersonik uçuşun süzülme aşaması sırasında füzelere karşı savunma yapacak önleyicilerin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, "ABD ve Japonya arasında süzülme fazlı önleyici geliştirme konusunda bir anlaşmaya varılması gayet olumlu. İki ülke arasında uzun süredir devam eden füze savunma işbirliğini böylelikle daha da geliştirmiş olduk. Varılan bu yeni işbirliğinin bölgedeki caydırıcılığımızı arttıracağını umuyoruz" ifadeleri yer alıyor. Açıklamada ayrıca Japonya'nın hipersonik füze önleyicilerin roket motorları ve tahrik bileşenlerinin geliştirilmesine öncülük edeceği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden dün yapılan bilgilendirmede "Japonya, hipersonik füzelere karşı müdahale yeteneklerini hızla artırmak istiyor. Hipersonik silahlar gibi füzeyle ilgili teknolojiler de Japonya'da önemli bir gelişme gösteriyor. Bu gelişmeler hem nitelik hem de nicelik açısından son derece önemli. Söz konusu silahlara müdahale etme yeteneğinin güçlendirilmesi acil bir konudur ve Japonyalı uzmanlar da bunun farkındalar" ifadelerine yer verildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise füze önleyici sistemlerin ortak geliştirilmesine en geç 2025'in Mart ayında başlanacak. Açıklamada projenin 2030'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Tokyo'daki Amerikalı Savunma Enstitüsü'nde savaş analisti olarak görev alan Lance Gatling'e göre hipersonik füzelere yönelik bir kontrol geliştirmek, radar ve lazer sensörlerinin yeni teknolojilere uyarlanması gibi pek çok tekniği beraberinde getiriyor. Gatling ayrıca "Önleyicilerin, çarpışmadan önce son algılamayı yapabilmek için gelişmiş sensörleri entegre etmeleri de gerekiyor. İşte en can alıcı nokta da burası" dedi.

Gatling, mevcut teknolojinin zamandan tasarruf sağlayacak şekilde uyarlanabileceğini de sözlerine ekledikten sonra "Asıl zorluk, manevra yapabilen bir hedefe karşı ondan çok daha yüksek hızlarda çalışacak ve hızlı reaksiyon alabilecek bir teknolojiyi geliştirmek. Nispeten düzgün bir yol izleyen balistik füzelerin aksine, saldırgan hipersonik füzelerin temel yönlerinden birisi olan manevra kabiliyeti, savunmadaki en büyük sorun olarak görülebilir" dedi.

Japon savaş teknolojileri uzmanı Moki İjutsu da konu hakkında bir analiz yayınlayarak, yeni önleyicilerin halihazırda ABD ve Japonya tarafından kullanılan aegis füze savunma sistemi ile entegre edilebileceğini ve birden fazla savaş başlığı taşımaları gerekebileceğini söyledi.