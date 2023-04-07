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ABD ve NATO’nun Ukrayna savaşıyla ilgili gizli planları sızdırıldı

ABD hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardım için yaptığı gizli planlar sosyal medya aracılığıyla sızdırıldı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:59
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ABD ve NATO'nun gizli belgeleri sızdırıldı

ABD ve NATO’nun Ukrayna savaşıyla ilgili gizli planları sızdırıldı
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ABD hükümet kaynaklarının 'The New York Times'a verdiği bilgiye göre, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardım için yaptığı gizli planlar sosyal medya aracılığıyla sızdırıldı.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI KONUYU ARAŞTIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı, belgelerin Twitter ve Telegram'a nasıl ulaştığını araştırıyor. Gazeteye göre, planlanan silah teslimatları ve asker sayılarının gözden geçirilmesi, Rusya'ya karşı yaklaşmakta olan bir Ukrayna saldırısının hazırlanması sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Belgeler her ne kadar spesifik bilgiler içermese de Rusya'ya çok sayıda önemli ipucu sunuyor. Örneğin mühimmat depoları, altyapı ve birlik konsantrasyonları gibi hedeflere uzaktan saldırılar düzenleyebilen, Amerikan tedarikli yüksek hareket kabiliyetli topçu roket sistemleri HIMARS'ın özelliklerinden bahsediliyor. Pentagon, Ukrayna birliklerinin HIMARS mühimmatlarını ne kadar hızlı kullandığını kamuoyuna açıklamadı ancak bu bilgiler belgelerde yer alıyor.

BELGELERİN SÖYLEDİĞİ İLE PENTAGON’UN SAYILARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Belgelerde ayrıca savaşta öldürülen Rus asker sayısının 16 bin ila 17 bin 500 olduğu, Ukrayna'nın ise 71 bin 500 askerinin öldüğü belirtiliyor.

Pentagon, 200 bine yakın Rus askerinin ölü ya da yaralı olduğunu, Ukrayna'nın ölü ve yaralı sayısının ise 100 binden fazla olduğunu tahmin ediyor.

BELGELER KALDIRILMAK İSTENDİ

ABD hükümeti sızan belgeleri kaldırmaya çalışıyor, ancak şu ana kadar başarısız oldu.

Bu haftanın başlarında ABD, Ukrayna'ya 2,6 milyar dolar (yaklaşık 2,4 milyar avro) değerinde yeni askeri destek sağlayacağını duyurdu. Paket, ABD tarafından tedarik edilen Himars roketatarları için mühimmat içeriyor. Belgeler, diğer şeylerin yanı sıra, Ukrayna'nın Himar'ın mühimmatını ne kadar çabuk tükettiğini belirtiyor.

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