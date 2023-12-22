ABD ve Venezuela arasında yeni mahkum takası

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ABD ile Venezuela yönetimi arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında Venezuela, 8'i ABD vatandaşı, 21 kişiyi serbest bıraktı.

Serbest bırakılanların arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yönelik "başarısız darbe girişimini" yapmakla suçlanan ve 20 yıl hapisle cezalandırılan ABD vatandaşı Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin de olduğu aktarıldı.

Venezuela muhalefeti, hapishanelerde 290 siyasi tutuklunun bulunduğunu iddia ediyor.

ABD ve Venezuela arasında varılan anlaşma çerçevesinde dün de 10 ABD vatandaşı ile Venezuelalı iş insanı Alex Saab serbest bırakılmıştı.

Maduro, Saab ve ailesini, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te misafir etmişti.

NE OLMUŞTU

ABD'de, Venezuelalı iş insanı Saab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmıştı. Saab ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

ABD yönetimi, uzun süre Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu.

Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamış, Maduro, 2024'te ülkesinde bağımsız seçimler düzenleyeceğine söz vermişti.