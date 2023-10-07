ABD, Venezuela yönetimi ile Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda anlaştı

ABD hükümetinin, Venezuela yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD, Venezuela yönetimi ile Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda anlaştı

Venezuela hükümetinden yapılan duyuruda, anlaşma doğrulanarak, "ABD yetkilileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, Venezuela vatandaşlarının 'Vatana dönüş planı' programı kapsamında, ABD'den düzenli ve yasal olarak ülkelerine dönmelerine olanak sağlayacak bir anlaşma imzalandı." denildi.

Duyuruda, göçmen sorununun ülkeye uygulanan "haksız ve tek taraflı" yaptırımların ürünü olduğunu savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da amacın sınır ötesi yasa dışı göçü durdurmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Venezuela yetkililerinin kendi vatandaşlarının dönüşünü kabul etme kararının yanı sıra dün Meksiko'da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı ABD, Meksika, Kolombiya ve Panama arasındaki toplantıdan sonra bu karar alındı." ifadesine yer verildi.

Venezuela basınında çıkan haberde de anlaşma kapsamında, Venezuela hükümetinin, ABD'nin sınır dışı edeceği göçmenleri "vatana dönüş planı" çerçevesinde kabul edeceğine işaret edildi.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan haberde ise ABD ve Venezuela hükümetlerinin bu vesileyle yakınlaşacağı ve iki ülke arasındaki ticari uçuşların yeniden başlamasının şaşırtıcı olmayacağı öne sürüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, muhalif lider Juan Guaido'yu 23 Ocak 2019'da Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıması üzerine Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle ilişkiler kopmuştu.

ABD'de Joe Biden'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından Venezuela hükümeti ile ABD arasında bazı müzakerelerin ele alındığı basına yansımıştı.

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