ABD Yemen'de gemisavar füzeyi düşürdü

Kaynak: AA
ABD Yemen'de gemisavar füzeyi düşürdü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen gemisavar seyir füzesini düşürdüğünü aktardı.

CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına bağlı Kızıldeniz'in güneyinde bulunan "USS Laboon" gemisine doğru bir gemisavar seyir füzesinin ateşlendiği duyuruldu.

Füzenin Yemen'in Hudeyde kenti kıyısı yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı kaydedildi.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirerek, 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurdu.

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