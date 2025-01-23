ABD Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı: "Filler insan değildir"

ABD'de, beş filin Colorado’daki bir hayvanat bahçesinden kurtarılması talebi, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, fillerin insanların sahip olduğu özgürlük haklarına sahip olmadığını açıkladı.

Hayvan hakları savunucuları, Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'ndeki Missy, Kimba, Lucky, LouLou ve Jambo adlı fillerinin, adeta hapis tutulduğunu ve bu nedenle onları bir fil sığınağına taşımak için yasal işlem başlatıldığını savundu. Hayvan hakları örgütü, filler adına, “habeas corpus” başvurusu yaptı. Bu başvuru, tutuklu bir kişinin özgürlüğünü talep etmek için mahkemeye başvurabileceği bir yasal süreçtir.

Colorado Yüksek Mahkemesi, davanın özünün “bir fil insan mıdır” sorusuna dayandığını belirtti. Mahkeme, fillerin insan olarak kabul edilemeyeceğine ve bu nedenle özgürlük haklarının olmadığını kararlaştırarak, yerel mahkemenin kararına onay verdi. Mahkeme, “Habeas corpus yalnızca insanlara uygulanabilir, insan olmayan hayvanlar için geçerli değildir,” diyerek, fillerin hakları konusunda bir ayrım yaptı.

Mahkeme yargıcı Maria Berkenkotter, beş filin “görkemli” varlıklar olduğunu kabul etse de, filler için verilen bu başvurunun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yargıç, fillerin “psikolojik ya da sosyal açıdan ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar” bu hakların onlara tanınamayacağını belirtti.

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HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI KARARA KARŞI ÇIKIYOR

Nonhuman Rights Project (NRP) adlı hayvan hakları örgütü, 2023 yılında, söz konusu beş fili Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'nden uygun bir fil sığınağına taşımak için dava açmıştı. Örgüt, fillerin duygusal olarak karmaşık ve zeki hayvanlar olduklarını vurgulayarak, onların özgürlük haklarının tanınması gerektiğini savundu. Ayrıca fillerin, travma, beyin hasarı ve kronik stres belirtileri gösterdiğini öne sürerek, bu hayvanların hayvanat bahçesinde adeta “hapiste” olduklarını iddia etti.

Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi, fillerin olağanüstü bir bakım aldığını belirterek davayı reddetti. Hayvanat bahçesi, yerel mahkemenin bu iddiaları desteklediğini açıkladı. Ancak, mahkeme kararının ardından Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi, NRP’nin açtığı davayı "saçma" olarak nitelendirerek, zaman ve para kaybı olarak gördüklerini belirtti. Hayvanat bahçesi, NRP'yi "mahkeme sistemini kötüye kullanarak bağış toplamakla" suçladı ve örgütün amacının, “insanları manipüle ederek, duygu yüklü mahkeme davaları aracılığıyla sürekli bağış yapmaya teşvik etmek” olduğunu öne sürdü.

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NRP, KARARIN HAKSIZ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

NRP, mahkemenin kararının, “açık bir adaletsizliği pekiştirdiğini” ifade ederek, “Bir birey insan değilse özgürlük hakkına sahip olamaz” yaklaşımının yanlış olduğunu savundu. Örgüt, “Diğer sosyal adalet hareketlerinde olduğu gibi, erken kayıplar bekleniyor. Çünkü Missy, Kimba, Lucky, LouLou ve Jambo’nun, zihinsel ve fiziksel olarak yıllarca sürecek bir ıstıraba mahkum edilmelerine izin veren köklü bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

NRP'nin daha önce, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nden Happy adlı bir fili serbest bırakmak için açtığı dava da, mahkeme tarafından "Happy'nin yasal olarak bir insan olmadığı" gerekçesiyle reddedilmişti.