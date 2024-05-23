Yapay zeka filleri kurtarabilir mi?

Hindistan'daki yerel basına yansıyan haberlere göre, son 10 yılda 36 adet fil tren çarpışması nedeniyle öldü. Demiryolu ağının yaygınlaşmasıyla fil ölümlerinin de sayısında ciddi bir artış yaşandığı söyleniyor.

Tren çarpmasıyla meydana gelen fil ölümlerinin 11'i, Kerala Eyaletiyle sınır komşusu olduğu Madukkarai yakınlarındaki iki demiryolu hattında meydana geldi. Bu yollar fillerin komşu ormanlara giden göç yolu ile kesişiyor ve bu durumda en çok fil ölümünün bu bölgede yaşanmasına neden oluyor.

2021 yılında Tamil Nadu Eyalet Mahkemesi, orman dairesine ve demiryollarına bölgedeki raylarda fil ölümlerinin önlenmesi emrini verdi. Eyalete bağlı orman departmanı, Madukkarai'nin iki demiryolu hattı boyunca her biri canlı izlemenin yanı sıra termal ve görünür ışık görüntüleme yeteneğine de sahip olan AI kamerayla donatılmış 12 kule kurdu.

Proje yöneticisi Ashish Rajput, Hint Ordusu tarafından geliştirilen yapay zeka sisteminin demiryolu hatlarının yakınındaki insanları bile tespit edecek şekilde programlandığını belirtti.

Sistem demiryolu hattının 30 metre yakınında bir fil tespit ettiğinde demiryolu hattının yakınındaki kontrol odasında sinyal gönderiyor. Her kontrol odasında dört personel bulunuyor ve bunlar sinyalleri aldıktan sonra treni durması için uyarıyor.

Tamil Nadu Eyaleti Orman Dairesi'nde sekreterlik yapan Supriya Sahu, Şubat ayında başlatılan projenin 72,4 milyon rupi yani 867.758 dolar maliyetle hayata geçirildiğini söyledi.

Orman personeli daha önce fillerin bölgedeki hareketlerini izlemek için demiryolu rayları boyunca düzenli devriye gezileri gerçekleştiriyordu. Sekreter Sahu, bu yöntemin fillerin kazalara karşı tam güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını belirterek yapay zeka ile fillerin daha güvende olduğunu savundu.

Sistemin aktif hale getirildikten sonra demiryolu raylarına yaklaşan yaklaşık 400 fil tespit edildiğini ve derhal demiryolu yetkililerine bildirdiğini, böylece de olası kazaların önlendiğini ifade eden Sahu "Bunlardan hiç bir ölü çıkmaması sistemimizin başarısıdır" diye konuştu.

Kontrol odasında çalışan Manikandan adlı personel "Demiryolu yakınında sadece filler değil herhangi bir hayvan bulunursa da sistemden uyarı geliyor" diye konuştu.

Yukarıda bahis konusu edilen sistem, Hindistan'da yaban hayatını korumak için yapay zekanın kullanıldığı bir çok denemeden sadece biri. Geçen yılın Aralık ayında, Hindistan Federal Demiryolu Bakanlığı, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki fillere ait göç yollarında Gajraj adı verilen yapay zeka tabanlı bir gözetim sistemi uyguladığını açıklamıştı.