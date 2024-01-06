ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın ön seçimlere katılıp katılamayacağına karar verecek

Kaynak: AA
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın ön seçimlere katılıp katılamayacağına karar verecek
ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararı hakkındaki başvurusunu kabul edip davaya bakacağını açıkladı.

ABD siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan “Trump'ın tüm seçim süreci” konusu ABD’de gündemini koruyor.

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Colorado'daki karara dair başvurusunun kabul edildiği ve kısa zamanda davaya ilişkin karar verileceği ifade edildi.

15 Ocak'ta Iowa'da ilk ön seçimlerin başlayacak olması sebebiyle Yüksek Mahkeme hakimlerinin yakın zamanda toplanarak "Trump'ın bazı eyaletlerde seçimlere girip girmeyeceğine" ilişkin bir karara varması bekleniyor.

Colorado Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçlarını işlediğini ifade ederek Trump'ı ön seçimlere katılamayacağına karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararı, aynı zamanda Trump'ın tüm seçim sürecinde önünün açık olup olmayacağına ilişkin de belirleyici rol oynayacak. Trump'ın lehine karar çıkması durumunda herhangi bir eyaletin Trump'ı 6 Ocak Kongre baskını nedenyle ön seçimlerden menetmesinin önü kapanmış hale gelecek.

COLORADO VE MAİNE, TRUMP'I ÖN SEÇİMLERE KATILMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ

20 Aralık 2023 günü Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediğini savunarak bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi.

Ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'teki açıklamasıyla, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü sebebiyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına hükmetti.

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