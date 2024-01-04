ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris’i ‘yenen’ ilk kişi oldu. Sadece 38 dakika sürdü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Willis Gibson isimli 13 yaşındaki bir çocuk, ikonik oyun Tetris’i "yenen" ilk kişi oldu.

Tetris oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaşan Gibson, oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelmeyi başardı.

Bu seviyede kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale gelen oyun, hata verdi.

Gibson, o anlarda, "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım." ifadelerini kullandı.

2021 yılından bu yana "Blue Scuti" ismiyle Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.

"Basitliği" nedeniyle oyunun ilgisini çektiğini belirten 13 yaşındaki çocuk, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor" dedi.

29. SEVİYEDE İMKANSIZLAŞIYOR

Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından geliştirildi.

Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.