İZBAN’da sigara içenleri uyardılar bıçaklandılar

Kaynak: İHA
İZBAN’da sigara içenleri uyardılar bıçaklandılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan güvenlik görevlileri tedavi altına alındı.

İzmir'de İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi "burada sigara içilmez" diye uyaran iki güvenlik görevlisi, saldırıya uğradı. Bıçağın çeken saldırgan iki güvenlik görevlisini yaraladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Aralık günü İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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