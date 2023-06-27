ABD'de 20 yıl aradan sonra ilk kez sıtma görüldü

ABD'de 5 kişide sıtma görüldüğü açıklanırken, bunun 20 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleştiği bildirildi.

ABD'de 20 yıl aradan sonra ilk kez sıtma görüldü

Editör: Ersoy Özdem

20 yıl aradan sonra ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri dışına seyahat etmeyen kişilerde sıtma enfeksiyonları doğrulandı ve federal sağlık yetkilileri sivrisinek kaynaklı hastalığın ülke sınırları içinde bulaşma potansiyeli konusunda uyarıda bulundu.

Florida'da dört ve Teksas, Cameron County'de bir kişinin, yerel bulaşma yoluyla mayıs sonu ile haziran sonu arasında enfekte olduğu doğrulandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, sağlık görevlilerinin ek vakaları izlemesiyle hepsinin tedavi gördüğünü ve iyileştiğini açıkladı.

Potansiyel olarak ölümcül hastalık bir zamanlar endemik olmasına rağmen, 1951'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortadan kaldırıldığı ilan edildi. Ülkede her yıl yaklaşık 2.000 kişiye sıtma teşhisi konulduğu, ancak bu vakaların yurt dışına seyahat edenlerde görüldüğü bilgisi verilirken, görülen son 5 vakanın yurtdışı çıkışı olmadığı açıklandı.

Yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nde sıtmaya yakalanma riskinin "son derece düşük olduğunu" söyledi. Yine de, sivrisinek ısırıklarını önlemek için adımlar atması gerektiğini söylediler.

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