4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de 6 Yaşındaki Öğrenci Tarafından Vurulan Öğretmen Okula 40 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı

ABD'de 6 Yaşındaki Öğrenci Tarafından Vurulan Öğretmen Okula 40 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşında bir öğrencinin okulda öğretmenini vurması sonrası, öğretmen Abigail Zwerner okul yönetimine karşı 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 19:39
Takip Et

ABD'de 6 Yaşındaki Öğrenci Tarafından Vurulan Öğretmen Okula 40 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı

ABD'de 6 Yaşındaki Öğrenci Tarafından Vurulan Öğretmen Okula 40 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı
+
Aa
-

Davada okul yönetimi, öğrencinin "şiddet geçmişi" olduğunu bilmesine rağmen, yeterli önlem almadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

6 Ocak'ta gerçekleşen olayda Zwerner, göğsünden ve elinden yaralandı, 2 hafta hastanede kaldı ve 4 kez ameliyat geçirdi.

Çocuğun tabancayı okula sırt çantasında getirdiği belirtiliyor ve silahın annesine ait olduğu tespit edildi.

Dava başvurusunda, çocuğun geçmişte öğretmenini boğmaya çalıştığı ve diğer öğrencileri kemerle kovaladığı iddiaları da yer alıyor.

Okul yönetimi henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
5
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
6
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
7
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.