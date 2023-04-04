ABD'de 6 Yaşındaki Öğrenci Tarafından Vurulan Öğretmen Okula 40 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı

Davada okul yönetimi, öğrencinin "şiddet geçmişi" olduğunu bilmesine rağmen, yeterli önlem almadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

6 Ocak'ta gerçekleşen olayda Zwerner, göğsünden ve elinden yaralandı, 2 hafta hastanede kaldı ve 4 kez ameliyat geçirdi.

Çocuğun tabancayı okula sırt çantasında getirdiği belirtiliyor ve silahın annesine ait olduğu tespit edildi.

Dava başvurusunda, çocuğun geçmişte öğretmenini boğmaya çalıştığı ve diğer öğrencileri kemerle kovaladığı iddiaları da yer alıyor.

Okul yönetimi henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.