ABD'de açık iş sayısı yıllar sonra dibi gördü

Kaynak: AA
ABD'de açık iş sayısı yıllar sonra dibi gördü

ABD'de açık iş sayısı, Nisan ayında bir önceki aya göre 296 bin azalarak 8 milyon 59 bine düştü. Bu rakam, Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından nisan ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verileri duyuruldu. Raporda 3 yıl sonraki düşüş dikkat çekti. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 296 bin azalarak 8 milyon 59 bine geriledi. Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gören açık iş sayısının 8 milyon 370 bin olması bekleniyordu. Mart ayında açık iş sayısı 8 milyon 355 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile eyalet ve yerel yönetim eğitim sektörlerinde azalırken, özel eğitim hizmetlerinde artış gösterdi.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 23 bin artarak 5 milyon 640 bine yükseldi. Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da 42 bin artışla 3 milyon 372 bine çıktı.

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