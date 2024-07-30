ABD'de açık iş verileri beklentilerin üzerinde

Kaynak: AA
ABD'de açık iş verileri beklentilerin üzerinde

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziran ayında 8 milyon 184 bine geriledi, ancak yine de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haziran ayında ülkedeki açık iş sayısı bir önceki aya kıyasla 46 bin azalarak 8 milyon 184 bine düştü. Bu rakam, beklentilerin 8 milyon 20 bin olduğu göz önüne alındığında, öngörülenin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca, mayıs ayı verileri de revize edilerek 8 milyon 140 binden 8 milyon 230 bine yükseltildi.Haziran ayında konaklama ve yiyecek hizmetleri ile eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimlerde açık iş sayısında artış görülürken, dayanıklı mal imalatı ve federal hükümette azalma yaşandı.

Aynı dönemde işe alım sayısı 314 bin azalarak 5 milyon 341 bine düştü. İşten çıkarılma ve istifa dahil olmak üzere işinden ayrılanların sayısı ise 302 bin azalışla 5 milyon 95 bine geriledi.

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