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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı

ABD'nin Delaware eyaletindeki Christiana isimli alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:06
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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 8 yaralı
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İHA’da yer alan habere göre, ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Newark kenti yakınlarında bulunan Christiana isimli alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Dün yerel saatle 18.43 sıralarında alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. Delaware eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.

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