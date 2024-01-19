ABD’de antisemitizme ilişkin yasa tasarısı

Indiana Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, 1002 Sayılı Yasa tasarısını 2024 oturumu için beş önceliğinden biri olarak dahil etti. Büyük ölçüde yükseköğrenimi hedefleyen yasa, antisemitizmi dini ayrımcılık olarak tanımlayacak ve "dini ayrımcılıktan uzak eğitim fırsatları sağlayacak."

Bu ay yapılan bir komite duruşmasında milletvekilleri, aralarında Indiana'daki lise öğrencileri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de bulunduğu düzinelerce kişinin tutkulu ifadelerini dinledi.

Tasarıyı savunanlar, Hamas’ın Gazze'den İsrail'e baskın yaptığı, çoğunluğu sivil yaklaşık bin 200 kişiyi öldürdüğü ve yaklaşık 250 kişiyi esir aldığı 7 Ekim saldırısından bu yana Indiana'daki üniversite kampüslerinde antisemitizm vakalarının arttığını söyledi.

Yasayı destekleyenler, antisemitizmin devlet eğitim kanununda Ekim ayından çok önce geçerli bir tanımının eksik olduğunu düşünüyor. Tasarının muhalifleri, bunun Filistinlilere verilen desteği ve İsrail'e yönelik eleştirileri susturmak için kullanılacağından endişe ediyor.

Tasarının dili şu anda antisemitizmin "başka herhangi bir ülkeye yöneltilen eleştiriye benzer şekilde İsrail'e yönelik eleştiriyi içermediğini" ifade ediyor. Eleştirmenler, hükmün belirsiz olduğunu ve öğrencileri, öğretim üyelerini ve 7 Ekim'den bu yana 24 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'deki İsrail askeri operasyonlarını eleştiren diğer kişileri yeterince korumayacağını savunuyor.

Perşembe günü yaklaşık 30 kişi tedbiri protesto etmek için Meclis salonunun önünde toplandı ve oylamadan önce bir protestocu galeriden çıkarıldı.

Indiana Üniversitesi - Purdue Üniversitesi Indianapolis'teki Orta Doğu Öğrenci Birliği başkanı Yaqoub Saadeh (21), yasanın akademik özgürlüğü ve İsrail aleyhinde konuşma yeteneğini ihlal edeceğini söyledi.

Saadeh "Bir öğrenci olarak sansüre uğrayacağımı, saldırıya uğrayacağımı veya tacize uğrayacağımı hissetmeme gerek yok" dedi.