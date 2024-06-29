ABD'de bir haftada 6 petrol sondaj kulesi azadı

ABD sondaj kulesi düşüyor

ABD'deki verilere göre ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir haftada 6 düşüş yaşandı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes Amerika'daka petrol sondaj kulesini açıkladı. Haftalık rakamlarda, 22-28 Haziran tarihlerinde ülkedeki petrol sondaj kule sayısının önceki haftaya göre 6 azalarak, 479'a düştüğü açıklandı. Hughes'e göre petrol sondaj kulesi sayısı bir yıl içinde 66 azaldı.

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar üzerinde seyrediyor. Perşembe günü 86,39 dolardan fiyatlanan Brent petrol haftanın son iş gününü 86,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.