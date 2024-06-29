ABD'de bir haftada 6 petrol sondaj kulesi azadı

Kaynak: AA
ABD'de bir haftada 6 petrol sondaj kulesi azadı

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika'da petrol sondaj kule sayısı düşüyor. Bu hafta 6 sondaj kulesi azaldı.

ABD sondaj kulesi düşüyor

ABD'deki verilere göre ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir haftada 6 düşüş yaşandı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes Amerika'daka petrol sondaj kulesini açıkladı. Haftalık rakamlarda, 22-28 Haziran tarihlerinde ülkedeki petrol sondaj kule sayısının önceki haftaya göre 6 azalarak, 479'a düştüğü açıklandı. Hughes'e göre petrol sondaj kulesi sayısı bir yıl içinde 66 azaldı.

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar üzerinde seyrediyor. Perşembe günü 86,39 dolardan fiyatlanan Brent petrol haftanın son iş gününü 86,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlgili Haberler
Üç çocuklu aileye vergi indirimi geliyor. AKP kulislerinden sızdı
Ünlü gazeteci ‘koltuğu en sağlam isimler’ diyerek açıkladı. İşte Kabine’de değişmeyecek 4 bakan
Son Haberler
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor Gündem
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü Yerel Haberler
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü
Erden Timur nereden çıktı Spor
Erden Timur nereden çıktı
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar Spor
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga Yerel Haberler
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu Gündem
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı Magazin
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı