ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek

ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşın altındaki çocukların 2025 Ocak ayından itibaren sosyal medyaya katılmaları yasaklanacak.

Florida Valisi Ron DeSantis tarafından imzalanan yasa, sosyal medya firmalarını 14 yaşından küçüklerin hesaplarını silmeye yönlendiriyor.

Instagram ve Snapchat gibi platformlara kaydolmadan önce 14 ve 15 yaşlarındaki çocukların da ebeveyn onayına ihtiyacı olacak.

Hesapları silmeyen sosyal medya şirketleri de çocuklar adına dava açılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca, yasanın ihlali nedeniyle para cezasına çarptırılabilecekler.

Yasanın, Florida'da 2025 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor, ancak bunun ABD anayasasını ihlal ettiğini iddia eden firmaların itiraz etmesi bekleniyor.

"ASLA DURMAYACAĞIZ"

Florida Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Renner tasarıyı en büyük önceliği olarak nitelendirerek, "beyin gelişimindeki bir çocuğun, bu bağımlılık yaratan teknolojilerin içine çekildiğini bilme yeteneğine sahip olmadığını" söyledi.

Renner, sosyal medya firmalarının "dava açacağını" bildiğini belirterek, "Onları yeneceğiz. Onları yeneceğiz ve asla ama asla durmayacağız" dedi.

Tasarıda ayrıca, cinsel davranış ve ahlaksızlığın "açıkça saldırgan" tasvirlerine ek olarak, çocuklara zararlı materyalleri "küçükler için ciddi edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri olmayan" içerik olarak tanımlıyor.

Bu tür materyale erişimi yasaklamayan veya ihbar edildikten sonra reşit olmayan bir kişinin gelecekteki erişimini yasaklamayan firmaların, "mahkeme masrafları ve makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere bu tür erişimden dolayı reşit olmayan kişiye karşı sorumlu" olacağı bildirildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Meta, TikTok ve X ile bağlantılı bir ticaret grubu olan NetChoice, yasanın "internet için kimlik" oluşturduğunu ve yaştan bağımsız olarak tüm Floridalılara kısıtlamalar getirdiğini iddia etti.

NetChoice başkan yardımcısı ve genel danışmanı Carl Szabo, "Vali DeSantis'in bu rotaya imza attığını görmekten hayal kırıklığına uğradık. Floridalıları, ailelerini ve verilerini özgürlüklerini ihlal etmeden çevrimiçi ortamda güvende tutmanın daha iyi yolları vardır" dedi.