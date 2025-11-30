Silahlı saldırı denilince şüphesiz akla gelen ilk ülkelerden biri olan ABD, yine bir faciaya sahne oldu. Kuzey California'nın Stockton kentinde küçük bir çocuğun doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırganı aramaya devam ediyor.

San Joaquin İlçe Şerif Ofisi sözcüsü Heather Brent, gazetecilere verdiği brifingde, silahlı saldırının Pasifik saatiyle akşam 6 civarında, Lucile Caddesi 1900. bloktaki bir restaurantta meydana geldiğini söyledi.

Brent, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu belirtti.

Saldırganın kimliği ya da motivasyonu henüz bilinmese de yetkililer bunun "hedefli" bir saldırı olduğu konusunda hemfikir.