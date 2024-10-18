ABD'de erken oy sayısı 9 milyona yaklaştı

Kaynak: İHA
ABD'de erken oy sayısı 9 milyona yaklaştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 9 milyona yakın kişi oy kullandığı belirtildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 9 milyona yakın kişi oy kullandı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre 8,8 milyondan fazla kişi oy kullandı. Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 55 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, Kaliforniya eyaleti 904 bin, Michigan eyaleti 857 bin, Florida 833 bin ve Virginia eyaleti 815 bin ile erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıktı.

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