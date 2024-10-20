ABD'de facia! Feribotun asma iskelesi çöktü: En az 7 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de facia! Feribotun asma iskelesi çöktü: En az 7 ölü

ABD'nin Georgia eyaletinde feribotun asma iskelesindeki çökme sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

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