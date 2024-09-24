ABD'de Fed kesintileri gümüşteki direnci kıracak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de Fed kesintileri gümüşteki direnci kıracak mı?

Gümüş fiyatları, Çin'in teşvikleri ve Fed'in faiz indirimi beklentileri arasında yatırımcıların 31,76 ve 32,52 dolarlık direnç seviyelerini hedeflemesiyle yükseldi.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi gümüşteki yükselişi hızlandırıyor, kıymetli metaller gibi getiri sağlamayan varlıkları tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor. Çin'in kapsamlı teşvik paketi deflasyonla mücadeleyi amaçlıyor ancak yatırımları yeniden yönlendirerek karmaşık gümüş piyasası dinamikleri yaratabilir. Tüccarlar, parasal genişlemenin gümüş fiyatlarını etkileme potansiyeline ilişkin içgörüler için Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını ve PCE verilerini bekliyor.

Gümüş fiyatları Salı günü yavaş yavaş yükseliyor, yatırımcılar 31,76 ve 32,52 dolardaki direnç seviyelerini dikkatle izliyor. Bu yukarı yönlü hareket, Çin'in yeni teşvik önlemleri ve Federal Rezerv'in ek faiz indirimlerine yönelik artan beklentilerin ortasında geliyor. TSİ 11:55 itibarıyla XAG/USD 0,15 dolar veya %0,48 artışla 30,84 dolardan işlem görüyor.

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