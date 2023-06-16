ABD’de fırtına: 3 kişi öldü. Onlarca kişi yaralandı

AA’nın haberine göre, Teksas Valisi Greg Abbott, fırtınalar nedeniyle eyalette "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın kasabayı dün yerel saatle 17.00 sularında etkisi altına aldığını bildirdi.
Perryton İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtınada 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Yerel yetkililer, fırtınadan dolayı 2 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.
Ochiltree ilçesinde 50 ila 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 10 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Ochiltree İlçe Şerif Departmanı, elektrik kesintisinden oluşan güvenlik problemleri nedeniyle sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.
Poweroutage.us, ABD’nin güney eyaletleri Mississippi, Alabama, Florida ve Georgia'da 106 binden fazla kişinin şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldığını belirtmişti.