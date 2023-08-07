ABD’de George Floyd cinayetinde 3. eski polise 4 yıl 9 ay hapis

ABD’de siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin’in yanında bulunan 3 eski polis memurundan biri olan Tou Thao, 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: AA
ABD’de George Floyd cinayetinde 3. eski polise 4 yıl 9 ay hapis

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Thao, olay sırasında etraftaki kalabalığı uzaklaştırmış ve Floyd’un hayatını kurtarmak isteyen bir itfaiyeciyi engellemişti.

Olay yerinden uzaklaştırmıştı

Thao, Chauvin’e yardım etmekten mayısta suçlu bulunmuştu. Thao, Floyd’un boynuna dizleriyle bastığı süre boyunca etraftaki görgü tanıklarını olay yerinden uzaklaştıran eski polis memuru olarak tanınıyordu. Thao, ayrıca o an görevde olmayan bir Minneapolis itfaiyecisinin Floyd’un çok ihtiyaç duyduğu acil müdahaleyi yapmasını bile engellemişti.

Vicdanının rahat olduğunu söyledi

Minneapolis’te bugün yapılan karar duruşmasında Thao’ya “ikinci derece cinayete yardım ve yataklık” suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Thao, Floyd’un ölümünden üzüntü duyduğunu ancak olayda herhangi bir rolü olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi. Yargıç Peter Cahill ise Thao’nun konuşmasına tepki göstererek, “Biraz daha fazla vicdan azabı, pişmanlık ve bazı sorumlulukların kabul edilmesini umuyor ve daha az vaaz bekliyordum.” dedi.

Federal davada da ceza almıştı

Thao, “Floyd’un sivil haklarını ihlal ettiği” suçlamasıyla yargılandığı diğer federal davada da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Thao’nun avukatı Robert Paule ise temyize gideceklerini belirtti.

Thao, Floyd cinayetinde Chauvin’e yardımcı oldukları için hüküm giyen 3 eski polisin sonuncusu oldu. Chauvin ise 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Erkin Koray kimdir Güncel
Erkin Koray kimdir
Üreticinin gözü kulağı kabineden gelecek haberdeydi. Fındığın kilo fiyatı açıklandı Güncel
Üreticinin gözü kulağı kabineden gelecek haberdeydi. Fındığın kilo fiyatı açıklandı
Acımasız anne çocuğunu öldüresiye dövdü Güncel
Acımasız anne çocuğunu öldüresiye dövdü
Son dakika... Son dakika... Erkin Koray hayatını kaybetti Magazin
Son dakika... Son dakika... Erkin Koray hayatını kaybetti
Sıfır yapılan binaya 2 yılda çürük raporu verdiler Güncel
Sıfır yapılan binaya 2 yılda çürük raporu verdiler
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: İlk tercihimiz o olacak Spor
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: İlk tercihimiz o olacak
Toplu ulaşıma yüzde 45 zam kapıda. Bakanlık ve İBB ikinci kez toplanıyor Güncel
Toplu ulaşıma yüzde 45 zam kapıda. Bakanlık ve İBB ikinci kez toplanıyor