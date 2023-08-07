ABD’de George Floyd cinayetinde 3. eski polise 4 yıl 9 ay hapis

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Thao, olay sırasında etraftaki kalabalığı uzaklaştırmış ve Floyd’un hayatını kurtarmak isteyen bir itfaiyeciyi engellemişti.

Olay yerinden uzaklaştırmıştı

Thao, Chauvin’e yardım etmekten mayısta suçlu bulunmuştu. Thao, Floyd’un boynuna dizleriyle bastığı süre boyunca etraftaki görgü tanıklarını olay yerinden uzaklaştıran eski polis memuru olarak tanınıyordu. Thao, ayrıca o an görevde olmayan bir Minneapolis itfaiyecisinin Floyd’un çok ihtiyaç duyduğu acil müdahaleyi yapmasını bile engellemişti.

Vicdanının rahat olduğunu söyledi

Minneapolis’te bugün yapılan karar duruşmasında Thao’ya “ikinci derece cinayete yardım ve yataklık” suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Thao, Floyd’un ölümünden üzüntü duyduğunu ancak olayda herhangi bir rolü olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi. Yargıç Peter Cahill ise Thao’nun konuşmasına tepki göstererek, “Biraz daha fazla vicdan azabı, pişmanlık ve bazı sorumlulukların kabul edilmesini umuyor ve daha az vaaz bekliyordum.” dedi.

Federal davada da ceza almıştı

Thao, “Floyd’un sivil haklarını ihlal ettiği” suçlamasıyla yargılandığı diğer federal davada da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Thao’nun avukatı Robert Paule ise temyize gideceklerini belirtti.

Thao, Floyd cinayetinde Chauvin’e yardımcı oldukları için hüküm giyen 3 eski polisin sonuncusu oldu. Chauvin ise 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.