ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, kripto para borsası Binance ve Coinbase'i hedef aldı. Komisyon, her iki borsanın da menkul kıymet kurallarını ihlal ettiği görüşünde.

ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte

Amerika'daki kripto para krizi varlık dondurma talebiyle büyüdü. Kripto para borsası Binance Amerika Birleşik Devletleri'nde köşeye sıkıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

SEC, Binance ile ilgili ihtiyati tedbir kararları da talep etti.

Listede; doğrulanmış muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi konular yer aldı.

'Yalanlar ağı' işletme davası

SEC, Binance'in menkul kıymetler kanunu ihlallerinde bulunduğu görüşünde.

Komisyon, pazartesi günü kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'ya "yalanlar ağı" işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

SEC, Binance'in ardından kripto para borsası Coinbase'i de hedef aldı.

Komisyon Coinbase'e de menkul kıymet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

İlgili Haberler
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında
Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında
Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam Spor
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu Teknoloji - Otomotiv
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu