Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

Kripto para borsasında yatırımcının 2,2 milyar doları risk altında

ABD’deki federal düzeyde yapılan açıklamada, Binance tarafından tutulan 2,2 milyar dolarlık Amerikalı yatırımcı varlığının dondurulmaması halinde Binance kurucusu Changpeng Zhao tarafından çalınması riski altında olduğunu söyledi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre,ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun avukatları daha önce acil bir talepte bulunarak, sermaye kaçışı riskini gerekçe gösterdi ve bir yargıçtan Zhao veya Binance kuruluşları tarafından yasadışı transferleri önlemek için ABD müşteri varlıklarının dondurulmasını talep etti.

SEC Pazartesi günü Binance ve Zhao'ya, kayıt dışı menkul kıymet teklifi ve satışı yaptıkları ve yatırımcı fonlarını kendi fonlarıyla karıştırdıkları iddiasıyla dava açtı.

SEC: ZHAO VARLIKLAR ÜZERİNDE SALTANATLIK SÜRDÜ

Amerikalı savcı tarafından hazırlanan iddianamede Zhao, “mahkemenin yargı yetkisine tabi olmadığı yönündeki görüşlerini açıkça ortaya koyan yabancı uyruklu bir kişi" olarak tanımlandı. SEC’in avukatları, BAM Trading ve BAM Management adlı iki Binance yan kuruluşunun Zhao tarafından kontrol edildiğini ve en az 420,4 milyon dolarlık kâr ve girişim fonu yaratma yoluyla "yasadışı kazançlar" elde ettiğini iddia etti.

Mahkeme dosyasına göre, resmi bir merkezi olmadığını iddia eden Binance’in SEC’e yatırımcı varlıklarını kimin kontrol ettiğini açıkça belirtemediği görülüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, "Zhao ve Binance, milyarlarca dolar değerindeki müşteri varlıkları" üzerinde "serbest saltanata sahipti" iddiasında bulundu.

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